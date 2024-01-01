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        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

        Adana'da 6500 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:24
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        Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi
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        Adana'da 6500 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Hava destekli, dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.

        Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

        Yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret Vali Köşger, merkez Yüreğir ilçesindeki Doğankent uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılında üzücü hadiseler yaşandığını söyledi.

        Yeni yılın çok daha güzel geçmesini temenni eden Köşger, yılbaşı akşamında kent genelinde vatandaşların huzuru için güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığını belirtti.

        Kent genelinde uygulamaların yapıldığını aktaran Köşger, "Şu an 6500 personelle güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tabii sağlık birimlerinde, itfaiye de çalışanlar var. Her yerde arkadaşlarımız vazifesinin başında devletimiz, milletimiz için çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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