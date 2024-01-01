Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" oldu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği dünyaya geldi.

Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin saat 00.00'da doğan kız bebeklerine, "Masal" ismi verildi.

Anne Ayşe Çelik, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İkinci bebeği olduğunu belirten Çelik, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok memnun kaldık. Tüm sağlık personellerinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diye konuştu.