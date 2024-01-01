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        Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçası ele geçirildi

        Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:06
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        Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçası ele geçirildi
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        Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önleme çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde 7 ruhsatsız tabanca ile namlu, yay, sürgü ve şarjör gibi 547 silah parçası bulundu.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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