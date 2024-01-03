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        GÜNCELLEME - Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 02:05 Güncelleme: 03.01.2024 - 02:05
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        GÜNCELLEME - Hatay'da balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Müfit A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi.

        Zehirlenme belirtilerini fark eden Müfit A, eşi Semire A (53), kızı Dilan G, damadı Gökyüzü G (39), gelini Yasenya A. ile torunları Eva G. ve Aren A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

        Müfit A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

        - "Hastalarımızdan 6'sının genel durumları daha iyi"

        Zehirlenen 2'si çocuk 7 kişinin ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

        ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, AA muhabirine, balon balığının çok güçlü zehir taşıdığını, pişirmekle bu zehrin etkisini yitirmediğini söyledi.

        Bu balığı yediği için İskenderun'dan hastanelerine gelen 7 kişinin hemen tedavi altına alındığını aktaran Sebe, şöyle devam etti:

        "Hastalarımızdan 6'sının genel durumları daha iyi. Ancak bir hastamızın nöbet, bilinç bozukluğu ve uyuşma şikayetleri, solunum güçlüğü olunca onu entübe etmek durumunda kaldık. Diğer 4 erişkin hastamızın durumları daha iyi. Çocuk hastalarımız da var. Bir tanesi 2 yaşında, bir tanesi de 7 aylık. Çocuklardan biri balığı yemiş. Bir tanesinin de annesi yediği için sütünden etkilendiğini düşünüyoruz. Şu an çocukların da hayati tehlikeleri bulunmuyor. Genel durumlar iyi."

        Sebe, entübe edilen hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

        Balon balığının içerdiği zehir nedeniyle etkilenenlerin en az 24 saat gözetim altında tutulması gerektiğini vurgulayan Sebe, şunları kaydetti:

        "Entübe alan hastamız daha uzun süre yatacak gibi görünüyor. Şu an hastayı biraz uyutuyoruz. O hastamızın durumunu zaman gösterecek. Diğerlerini 24 saati tamamladıktan sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bu hastaların genel durumları geldiklerine göre daha iyi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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