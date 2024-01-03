Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, esnafı ve vatandaşları dinledi Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaispir, Abdioğlu Özler, Abdioğlu Cumhuriyet, Eski Misis, Kışla ve Özgür mahallelerini ziyaret etti.

Kocaispir, sohbet ettiği esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, "Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz." ifadesini kullandı.