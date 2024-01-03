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        Adana'dan 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2023'de kentten 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:20
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        Adana'dan 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2023'de kentten 2 milyar 901 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

        Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'nın ihracatının 2023'de bir önceki yılla göre yüzde 4,8 azaldığını belirtti.

        Adana'nın 2022'de 3 milyar 46 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracatına ulaştığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

        "Yaşamış olduğumuz deprem felaketi ertesinde, tüm dünyada yaşanan makro ekonomik göstergeleri göz önüne aldığımızda Adana'mız geçen yıl yakalamış olduğumuz ihracat rakamlarına yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdi. Adana, 2023 yılında 2 milyar 901 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bu performansla iller yıllık ihracat sıralamasında 13. sırada yer aldı. İhracat rakamlarını Adana için yeterli bulmuyoruz. Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz."

        Kıvanç, Adana'dan geçen yıl en fazla ihracatın 289 milyon dolarla Irak, 204 milyon dolarla İspanya ve 194 milyon dolarla Almanya'ya yapıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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