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        Kozan'da şehitler dualarla anıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:46
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        Kozan'da şehitler dualarla anıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneğince, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için anma programı düzenlendi.

        Dernek binasındaki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okundu.

        Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ile Dernek Başkanı Sümmani Göztaş katıldı.

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