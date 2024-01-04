Adana'da narkotik ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Adana'da narkotik ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ekipler, bazı araç ve motosikletleri durdurup sürücü ve yolcuların üzerini aradı, kimliklerini kontrol etti.

Denetimler kapsamında okulların çevresindeki yapılarda ve ağaç diplerinde uyuşturucu araması da gerçekleştirildi.