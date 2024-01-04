Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu

        Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili gözaltına şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da takside oyuncak ayıya gizlenmiş 1825 uyuşturucu hap bulunmasıyla ilgili gözaltına şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda şüphe üzerine bir taksiyi durdurup aradı.

        Ekipler, takside Suriye uyruklu yolcu Mahmut E'ye ait eşyaları da inceledi.

        Polis, Mahmut E'ye ait eşyalar arasındaki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş pakette 1825 uyuşturucu hap buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Adana'da narkotik ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da narkotik ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da hayvan otlatırken kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
        Adana'da hayvan otlatırken kaybolan çocuk 7 saatlik çalışmayla bulundu
        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
        SEYİR HALİNDE MOTORU TUTUŞAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Seyir halinde motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale geldi
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da kaybolan Ferdi, 7 saat sonra dağlık alanda uyurken bulundu
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı