Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

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