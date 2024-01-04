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        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:34 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:48
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        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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