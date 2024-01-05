Adana'da organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 2 zanlı daha tutuklandı Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 83'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan firari H.İ.M. ve B.K'nin merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 83'e yükseldi.

"Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koydukları ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti. Örgüte yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda yakalanan 81 zanlı tutuklanmıştı.