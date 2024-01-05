Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 25 Ağustos 2023'te tutuklanan M.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        M.S'nin DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

        Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, M.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Başhekime verdiği sözle hayatı değişti!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?

        Benzer Haberler

        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 2 zanlı daha tutuklandı
        Adana'da organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 2 zanlı daha tutuklandı
        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi
        Kazara kendini vuran uzman çavuş, toprağa verildi
        Kozan'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Kozan'da firari 2 hükümlü yakalandı
        MHP İl Başkanı Kanlı'dan, Adana'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı
        MHP İl Başkanı Kanlı'dan, Adana'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü mesajı