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        Kozan'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:18
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        Kozan'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

        60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

        Yangın, nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

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