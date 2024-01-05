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        Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 16,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da, okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis, 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:37
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        Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 16,5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'da, okul çevresinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis, 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polislerce merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki okul çevresinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın benzer suçlardan sabıkası olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

        Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden Y.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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