Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen yarı maraton, "Koşa koşa yarınlara" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Çocuk, 10 kilometre, 21 kilometre ve halk koşularının yapılacağı organizasyonda 2 bin 672 sporcu koşacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlere destek olmak için Fransa'dan yola çıkan ve Adana'ya ulaşan Claude Cazes de koşuda yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yarı maratonla ilgili bilgi verdi.

Organizasyonun kentin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirten Karalar, yarı maratonda 684 bin lira ödül dağıtılacağını söyledi.

Adana'nın tarım, sanayi, tarih, kültür ve sanat kenti olduğunu aktaran Karalar, şehrin güzelliklerini göstermekle ilgili çok ciddi çaba harcadıklarını ifade etti.

Toplantıya, Dünya Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Mehmet Can Korkmaz ve Atletizm Adana İl Temsilcisi Serdal Kadıoğlu da katıldı.