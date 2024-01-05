Adana'da hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevre evlerde önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.