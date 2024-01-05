Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çevre evlerde önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama
        Adana'da yılbaşı gecesi işlenen cinayete 3 tutuklama
        Adana'da görme engelliler okuluna Braille alfabesiyle hazırlanan kitaplar b...
        Adana'da görme engelliler okuluna Braille alfabesiyle hazırlanan kitaplar b...
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 7 Ocak'ta yapılacak
        Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 16,5 yıl ha...
        Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 16,5 yıl ha...
        Kozan'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü
        Kozan'da ilkokulda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da kurtuluş coşkusu
        Adana'da kurtuluş coşkusu