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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:03
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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir otelde verilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Karalar, programda yaptığı konuşmada, kurtuluş için verilen mücadelenin Adana için kutsal olduğunu söyledi.

        Adana'nın kurtuluş yılının özgürlük ve bağımsızlık ifadesi olduğunu belirten Karalar, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve ulusal kurtuluş mücadelemizde canlarını veren şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

        Resepsiyona, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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