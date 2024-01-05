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        Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" yapıldı

        Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:48
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        Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" yapıldı
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        Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" gerçekleştirildi.

        İYİ Parti Adana İl Başkanlığınca Çukurova Belediyesi'nde düzenlenen konferansa, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        İl Başkanı Azime Kocacık, burada yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

        Kocacık, göç konusunu irdelemek ve çözüm üretmek adına bir araya geldiklerini ifade etti.

        Konuşmanın ardından İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, partisinin bu konudaki politikaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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