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        Adana'da gişe bariyerine çarparak alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 05:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 05:05
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        Adana'da gişe bariyerine çarparak alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 18 yolcu tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

        İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü.

        Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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