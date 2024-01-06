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        Adana'da lise öğrencisi, mantar atıklarından deri elde etti

        FİKRET KAVĞALI - Adana'da lise öğrencisi Fatma Nur Salman, kombucha mantarının atıklarını kullanarak biyoderi üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:08
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        Adana'da lise öğrencisi, mantar atıklarından deri elde etti
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        FİKRET KAVĞALI - Adana'da lise öğrencisi Fatma Nur Salman, kombucha mantarının atıklarını kullanarak biyoderi üretti.

        Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Salman, diyabet hastası annesinin çay yapmakta kullandığı kombucha mantarının atıklarını değerlendirmeye karar verdi.

        Bu atıkları değerlendirebilmek adına bir süre araştırma yapan Salman, lifli olan kombucha mantarından gözenekli bir yapı elde edildiğini fark etti.

        Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce'nin de desteğiyle bu mantarın deri elde etmede kullanılabileceğini belirleyen Salman, "Kombucha Mantarından Biyoderi" projesi hazırladı.

        Salman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği projesiyle İzmir Buca Uluslararası Müzik Bilim Enerji Mühendislik Fuarı'na (IMSEF) katıldı.

        Fuar kapsamında düzenlenen ve 23 ülkeden katılımcıların yer aldığı yarışmada Salman, projesiyle kimya kategorisinde ikincilik elde etti.

        Fatma Nur Salman AA muhabirine, insanların kombucha mantarını sağlık için kullandıklarını söyledi.

        Diyabet hastası annesinin de bu mantarın çayını yaparak tükettiğini, atıklarının ise çöpe gittiğini anlatan Salman, bunları yeniden ekonomiye kazandırma fikriyle projesinin ortaya çıktığını belirtti.

        Salman, danışman öğretmeni ile geliştirdikleri projeyle hem atıkları değerlendirdiklerini hem de ikincilik elde ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

        "Geliştirdiğimiz ürünün ilerleyen yıllarda suni derilere alternatif olarak kullanabileceğini düşünüyoruz. Atıklardan faydalandık ve çevreye zarar vermiyoruz. Aynı zamanda dönüştürebilir bir ürün tasarladık. Temel malzememiz mantar lifli olduğundan hem nefes alabilir hem de gözenekli bir yapı elde ettik."

        Salman, ikincilik elde ettikleri projeyle Güney Afrika'da gerçekleştirilecek Uluslararası Kimya Projesi yarışmasına katılacaklarını ve oradan da dereceyle dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce de öğrencisinin düşüncesiyle ortaya çıkan projenin mantar atıklarının geri kazanımı açısından önemli olduğunu söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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