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        DEM Parti Adana 4. Olağan İl Kongresi yapıldı

        Adana'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:13
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        DEM Parti Adana 4. Olağan İl Kongresi yapıldı
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        Adana'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) 4. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde yapılan kongrede, Adana'nın Türkiye için örnek kent olduğunu söyledi.

        Yerel seçime hazırlandıklarını belirten Oruç, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız toplantılarda halkımızın taleplerini can kulağıyla dinledik ve bunları raporlaştırdık. Seçimdeki stratejimizi tam da bu çizgi üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. İrademizin tamamının yerel yönetimlerde mutlaka yansımasını istiyoruz. Halkımızın bizden en büyük talebi bu."

        Oruç, batı illerinde hayata geçirmeyi planladıkları "kent uzlaşısı stratejisi" hakkında bilgi verdi.

        Kongreye bazı milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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