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        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:43
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        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
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        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı.

        B.Y (53), eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.

        İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle önce eşine hakaret etti.

        Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. bu kez de iş yerindeki Atatürk portresine bakarak küfretti.

        Olayı cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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