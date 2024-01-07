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        MHP Adana'da dostluk maçı düzenledi

        MHP Adana İl Başkanlığınca, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla dostluk maçı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:25
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        MHP Adana'da dostluk maçı düzenledi
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        MHP Adana İl Başkanlığınca, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla dostluk maçı organize edildi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre dostluk maçı, Pınar Mahallesi'ndeki bir halı sahada gerçekleştirildi.

        Karşılaşmaya, il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

        İl Başkanı Yusuf Kanlı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünün coşkusuyla bir araya geldiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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