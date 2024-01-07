Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu bölgede bulunan polis ekipleri yangına müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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