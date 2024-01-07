Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bu bölgede bulunan polis ekipleri yangına müdahale etti.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da "Off-Road Şenliği" düzenlendi
        Adana'da "Off-Road Şenliği" düzenlendi
        MHP Adana'da dostluk maçı düzenledi
        MHP Adana'da dostluk maçı düzenledi
        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi t...
        Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi t...
        Atatürk´e hakaretten tutuklanan şüpheliden 'ilaçların etkisindeydim' savunm...
        Atatürk´e hakaretten tutuklanan şüpheliden 'ilaçların etkisindeydim' savunm...
        DEM Parti Adana 4. Olağan İl Kongresi yapıldı
        DEM Parti Adana 4. Olağan İl Kongresi yapıldı
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu
        Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu