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        Adana'da bir evde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası ele geçirildi

        Adana'da evlerinde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:56
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        Adana'da bir evde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası ele geçirildi
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        Adana'da evlerinde ruhsatsız 6 silah ve 1323 silah parçası ele geçirilen 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler evde yaptıkları aramada, ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca ile gövde, namlu, sürgü, icra yayı ve şarjör gibi 1323 tabanca parçası ele geçirdi.

        Olayla ilgili Orhan Y. ve kardeşi Bişar Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Orhan Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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