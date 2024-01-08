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        Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısı için uyarı

        Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısının (Diaphorina citri) ülkeye giriş yapmaması için önlem alınması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:37
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        Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısı için uyarı
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        Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısının (Diaphorina citri) ülkeye giriş yapmaması için önlem alınması gerektiğini bildirdi.

        Tayakısı, odada düzenlediği basın toplantısında, zararlının direkt bitkiyle beslenmesinin yanı sıra turunçgillerde dallarda ölme, gelişme geriliği ve ağacın kuruması dahil ciddi zarara yol açan "yeşillenme" hastalığının taşıyıcısı olduğunu söyledi.

        Zararlının halihazırda Afrika, Amerika, Okyanusya ile Suudi Arabistan'da yayıldığını, Türkiye'ye en yakın olarak İran, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta tespit edildiğini belirten Tayakısı, zararlının ve neden olduğu hastalığın henüz Türkiye'de tespit edilmediğini dile getirdi.

        Tayakısı, zararlı ve neden olduğu hastalıkla, Türkiye’nin önemli ihracat ürünü turunçgillerde kötü sonuçlara yol açmaması için henüz ülkeye girmeden topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde varlığı tespit edilmemiş olan turunçgillerde yeşillenme hastalığı için karantina tedbirlerinin alınıp ülkemize girişinin önlenmesi, uygulama olarak yapılabilecek en kolay yöntemdir. Zararlının bulaştığı ülkelerden mümkün olduğunca üretim materyalinin getirilmemesi gerekiyor. Eğer getirilecekse de kontrolü en üst seviyede tutularak ithalatının yapılması önem arz etmektedir. Narenciyede çeşit geliştirmek için yurt dışından aşı materyali veya fidan ithalatı yapılmaktadır. Bizim isteğimiz bu ithalatlar yapılırken karantina müdürlüklerinde özellikle bu zararlıyı ve hastalığı tanıyan profesyonel kişilerin görevlendirilmesi veya personelin bilgilendirilmesi."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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