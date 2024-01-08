Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da 7 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da 7 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ocak'ta 254 personelle asayiş uygulaması yaptı.

        Farklı suçlardan aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, 24,53 gram uyuşturucu ve 236 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Trump Macron'un taklidini yaptı
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Adana'da alacağını zorla tahsil etmek isteyen sanık hakim karşısında
        Adana'da alacağını zorla tahsil etmek isteyen sanık hakim karşısında
        Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısı için uyarı
        Türkiye'de henüz görülmeyen narenciye zararlısı için uyarı
        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
        Adana'da minibüsün devrildiği kazada 8 kişi yaralandı
        Adana'da yolcu minibüsü devrildi; 8 yaralı
        Adana'da yolcu minibüsü devrildi; 8 yaralı
        Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
        Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
        Güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan çelik kasa hırsızları yakalandı
        Güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan çelik kasa hırsızları yakalandı