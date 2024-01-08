Kozan Belediyesi, Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'na katıldı Kozan Belediyesi, 4-7 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Kozan Belediyesi, 4-7 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte açılan stantta vatandaşlar Kozan'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirildi.

İlçenin yöresel ürünlerinin İstanbullularla buluşturulduğu etkinlikte, katılımcılara ilçede yetişen portakal ve limon dağıtıldı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, etkinlik boyunca standa uğrayan vatandaşlara teşekkür ederek ilçeyi yakından tanımak isteyenleri Kozan'a davet etti.