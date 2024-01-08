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        Kozan'da Işıklı Mahalle parkı yapımı tamamlandı

        Kozan ilçesinde Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:45
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        Kozan'da Işıklı Mahalle parkı yapımı tamamlandı
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        Kozan ilçesinde Işıklı Mahallesi'nde çocuk parkı açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı bir süredir devam eden Işıklı Mahallesi'ndeki parkta çalışmalar tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri alanlar için şehrimizin her bir noktasında çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köy ziyaretlerimizde çocuklarımızın taleplerine ilgisiz kalamazdık. Işıklı Mahallesi'nde yapılan parkımız çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Işıklı Mahalle Muhtarı Vahdettin Sarı da yapılan parktan dolayı teşekkür etti.

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