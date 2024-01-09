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        Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:10 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:10
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        Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 28 puan toplayan ve 7. sırada yer alan Adana Demirspor, oynadığı müsabakalarda kalesinde 22 gol görürken, rakip fileleri de 31 kez havalandırdı.

        Adana ekibi, 5 puanla ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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