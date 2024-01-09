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        Adana'da 2023'te kumar oynayan 823 kişiye toplam 3,3 milyon lira ceza kesildi

        Adana'da 2023'te yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 823 kişiye yaklaşık 3,3 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:44
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        Adana'da 2023'te kumar oynayan 823 kişiye toplam 3,3 milyon lira ceza kesildi
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        Adana'da 2023'te yapılan baskınlarda kumar oynadıkları belirlenen 823 kişiye yaklaşık 3,3 milyon lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te kent genelinde kumar oynatıldığını belirlediği kulüp, kıraathane, ikamet ve iş yerlerinin arasında olduğu 381 adrese baskın yaptı.

        Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda kumar oynanması için kullanılan çok sayıda malzeme ve 227 bin 221 lira ele geçirildi.

        Kumar oynadıkları tespit edilen 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 lira ceza kesildi, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları öne sürülen 422 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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