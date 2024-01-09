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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, gazetecilerle buluştu

        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:25
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        Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, gazetecilerle buluştu
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        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Belediye olarak gazetecilerin yanında olduklarını aktaran Kocaispir, "Bir şehri güzel ve yaşanılabilir kılan sadece oradaki güzel binalar, parklar, bahçeler, yollar değildir, orada yaşayan güzel insanlardır. Sizler bu şehrin sosyal, kültürel hayatına katkı sağlayan güzel insanlarsınız. Mesleğinizi iyi, onurla, şerefle icra etmeniz son derece kıymetli. Biz Yüreğir Belediyesi olarak bu güne kadar olduğu gibi sizlerle hep beraberdik. Bundan sonraki süreçte de her daim yanınızda olma çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız da tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

        Gazetecilere verilen insansız hava aracı eğitiminin faydalı olduğunu belirten Yalınız, "Hayatın her alanında önemi giderek artan dron teknolojisini kullanmaya yönelik eğitimin mesleki gelişimimize katkı sunmasını dilerim." dedi.

        Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce, Yüreğir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "İHA-1 Ticari Pilot Lisansı" eğitim programını tamamlayan 67 gazeteciye sertifika ve ehliyet verildi.

        Programa, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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