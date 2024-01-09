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        Adana'da LPG dolumu yapılan otomobilin alev alması kamerada

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobilin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:26
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        Adana'da LPG dolumu yapılan otomobilin alev alması kamerada
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobilin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi.

        Pompacının LPG doldurduğu sırada alev alan otomobilde kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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