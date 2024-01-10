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        Adana'da iki evde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi

        Adana'da ruhsatsız 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:57
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        Adana'da iki evde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi
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        Adana'da ruhsatsız 6 silah ve 224 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.

        Ekiplerin arama yaptığı evlerde kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile 224 uyuşturucu hap bulundu.

        Bunun üzerine ikametlerdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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