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        Adana'da husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştıkları ve husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:15
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        Adana'da husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştıkları ve husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan tutuklu 2 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, Çamlıbel Mahallesi'nde 9 Kasım 2023'de A.B'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili aynı gün tutuklanan F.B. ve firari kardeşi H.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar F.B. ve H.B. ile yeğenleri müşteki A.B. arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ve tarafların bu nedenle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

        İddianamede, olay günü F.B. ve kardeşi H.B'nin otomobil ile A.B'nin evinin önüne geldikleri, burada çıkan tartışma sonrası yanlarında bulundurdukları ruhsatsız silahla müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladıkları anlatıldı.

        Sanıkların olay yerinden kaçtığı ve eylemlerinde öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedilen iddianamede, F.B. ve H.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu F.B. ile kardeşi firari H.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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