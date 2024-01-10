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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:54
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

        ​​​​​​​​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Yusuf Barasi, Emre Akbaba, Nani

        İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Ethemi

        Gol: Dk. 29 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly (İstanbulspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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