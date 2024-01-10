Stat:YeniAdana

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

​​​​​​​​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Yusuf Barasi, Emre Akbaba, Nani

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly, Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Ethemi

Gol: Dk. 29 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly (İstanbulspor)

ADANA

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