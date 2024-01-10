Stat:YeniAdana

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

​​​​​​​​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mendy), Ethemi (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly, Dk. 82 Vefa Temel (İstanbulspor)

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