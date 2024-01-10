Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Şener

        ​​​​​​​​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 72 Zeneli), Emre Akbaba, Nani (Dk. 87 Tayfun Aydoğan)

        İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Coly (Dk. 60 Vefa Temel), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 72 Mendy), Ethemi (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin)

        Goller: Dk. 29 Yusuf Barasi, Dk. 78 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 80 Vorobjovas, Dk. 84 Duhaney (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Coly, Dk. 82 Vefa Temel (İstanbulspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı

        Benzer Haberler

        Adana'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Adana'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Adana'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Adana'da husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan 2 sanığa dava
        Adana'da husumetli oldukları yeğenini silahla ağır yaralayan 2 sanığa dava
        Test sürüşü bahanesiyle bindiği 2 motosikleti çaldı
        Test sürüşü bahanesiyle bindiği 2 motosikleti çaldı
        Adana'da iki evde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi
        Adana'da iki evde ruhsatsız 6 silah ele geçirildi