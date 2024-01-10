Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, " İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı." dedi.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında ağırladığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik sorumlu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, " İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı." dedi.

Hoşfikirer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonlarına kadar düşündükleri şeyi uyguladıklarını ve başarılı olup 2-0 skoru bulduklarını belirtti.

Son 10 dakikada konsantrasyon kaybı olduğunu ifade eden Hoşfikirer, şunları dile getirdi:

"Pozisyonlar da bulduk. Fakat değerlendiremedik. Ama maçın gidişatında başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İstemediğimiz bir sonuç. Çok istiyorduk bu maçı kazanmayı. Yoğun maç trafiği içerisinde rahatlamak istiyorduk. Bildiğiniz gibi 3-4 güne bir maçlar oynuyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Yine her zamanki gibi coşkulu, akıcı ve tempolu oyunumuzu sahadan hiç eksik etmeyeceğiz."

- Hakan Yakın: "Geri dönüşümüz mükemmel oldu"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Maçta pozisyonlara girdiklerini ama sonuçta üçüncü bölgede ya da ceza sahasının içinde yanlış kararlar verdiklerini ifade eden Yakın, şunları kaydetti:

"İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra kendi düşüncem aslında tekrar yani dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1 bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum."