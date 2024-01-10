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        Adana'da tırın çarpması sonucu ölen kişinin kimliği belirlendi

        Adana'da otoyolda tırın çarpması sonucu ölen kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:51
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        Adana'da tırın çarpması sonucu ölen kişinin kimliği belirlendi
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        Adana'da otoyolda tırın çarpması sonucu ölen kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında dün akşam 01 AAY 441 plakalı tırın çarptığı yayanın ölmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

        Kaza yerinde hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, araştırmalar sonucu Gamze Gürakar olduğu belirlendi.

        Gürakar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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