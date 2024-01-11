Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yaklaşık 2 yıldır aranan meslekten ihraç polis memuru Ahmet Tataroğlu'nu (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla Tataroğlu’nun bir akrabasının merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla firari Tataroğlu yakalandı.

        Tataroğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı ve bazı toplantıları organize ettiği ayrıca örgütten ayrılan polisleri yeniden örgüte kazandırmak için faaliyette bulunduğu belirtildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        İstanbul'da korkunç olay! Önce güldü sonra vurdu!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        İntihar süsü verilen kadın cinayetinde karar çıktı!
        İntihar süsü verilen kadın cinayetinde karar çıktı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor

        Benzer Haberler

        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)
        OTOYOLDA TIR'IN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
        OTOYOLDA TIR'IN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü
        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü
        Adana Demirspor - İstanbulspor maçının ardından
        Adana Demirspor - İstanbulspor maçının ardından