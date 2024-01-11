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        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı

        Adana'da ruhsatsız 4 silah ve 100 gram kokain ele geçirilen evdeki 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:49
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        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
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        Adana'da ruhsatsız 4 silah ve 100 gram kokain ele geçirilen evdeki 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ve uyuşturucu bulunduğu belirlenen Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil eve operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramalarda, makineli tabancanın da arasında olduğu ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile 100 gram kokain buldu.

        Şüpheli Ömer A. ve babası Orhan A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Orhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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