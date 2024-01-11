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        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılandığı dava sürüyor

        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:54
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        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılandığı dava sürüyor
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        Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Atilla Tuğran savunmasında, binanın sorumlu mühendisi olduğunu, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bir mühendis olarak sorumluluklarımı yerine getirdim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Savunması alınan sanık Muzaffer Mete de gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettiklerini ileri sürerek beraat istedi.

        Davaya katılan müşteki avukatları, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Tuğran ve müteahhidi Mete'nin, 26 Temmuz 2023'deki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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