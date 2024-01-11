Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olduğunu belirtti.

        Akşener, partisinin Adana İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır il teşkilatlarını gezemediğini, gezilerini hep dışarıda yaptıklarını söyledi.

        Bugün geldikleri noktada güzel bir iş yaptıklarını aktaran Akşener, İYİ Parti'yi kurup onu var etmek için çalıştıklarını vurguladı.

        Adana'da, bugün büyükşehir ve ilçelerin belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini hatırlatan Akşener, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana Büyükşehir Belediyesi için adayları olduğunu ifade etti.

        Ayyüce Türkeş Taş'ın, Adana'nın bu dönemdeki büyükşehir belediye başkanı olacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

        "Gerçekten olacak. Yani milletvekilliğinin tam tadını çıkaramadan, belediye başkanlığı gibi ağır sorumluluk, bir ağır görev seni bekliyor. Hiç üzerinde tartışmadan, yani partisi adına, milletimiz adına, Adana'ya duyduğu sevgi adına 'başüstüne' dedi. Seçileceğine Allah şahidimdir, kalpten inanıyorum. Genel Başkanınız olarak ne gerekiyorsa yapacağımı burada, hepinizin huzurunda söylemek istiyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı
        Pozantı'da araç plakalarında "karekod" uygulamasına başlandı
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Doç. Dr. Gündoğdu: 20 günlük erken hasat için bereketli topraklar plastikle...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Mahrem imamlarla FETÖ'den ayrılanları ikna faaliyeti yürüten ihraç polis ya...
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan evdeki 1 kişi tutuklandı