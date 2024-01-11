Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, vatandaşlarla buluştu

CHP'nin yerel seçimlerde yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Zeydan Karalar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediye binası önünde vatandaşlara seslendi.

Seyhan Belediye başkanlığı görevinin ardından büyükşehirde de kente hizmet için çalıştığını belirten Karalar, bu süreçte yaptıkları projeleri anlattı.

Yaptıkları çalışmalarla Türkiye'nin Adana'ya bakışını değiştirdiklerini aktaran Karalar, "Televizyonlarda Adana hakkında çok iyi konuşulmuyordu. Şimdi onurla izliyoruz ki her hafta Adana ile ilgili güzel bir haber çıkıyor. Ya yemeği, ya tarihi, ya kültürü, ya sanatı ya da sıcakkanlı güzel insanları konuşuluyor. Festivalleri konuşuluyor, bunlar bizim sayemizde böyle oldu." diye konuştu.

Seçimi tekrar kazanacaklarını ifade eden Karalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, parti yönetimine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra Karalar, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde de belediye personeliyle bir araya geldi.

Programa, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.