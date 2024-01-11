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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:39 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:39
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

        Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

        -Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

        Camiye gelen vatandaşlar, vaazların ardından yatsı namazı kıldı.

        Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Bülbül Camii'nde Regaip Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kandille ilgili vaaz verildi.

        Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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