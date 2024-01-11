Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Mersin

Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.

-Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazların ardından yatsı namazı kıldı.

Vatandaşlara cami çıkışında ikramda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Bülbül Camii'nde Regaip Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından kandille ilgili vaaz verildi.

Mevlid-i Şerif'in ardından dua edildi. Cami çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.