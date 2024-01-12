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        Adana'da otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:24
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        Adana'da otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık V.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık V.Ş. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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