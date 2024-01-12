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        Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:55
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        Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş merkezinde Ö.Ö ile C.K arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında C.K, tabancayla Ö.Ö'ye ateş etti.

        Bu sırada iş merkezindeki diğer daireden çıkan bir kişi de Ö.Ö'ye bıçakla saldırarak darbetti.

        Omzundan ve ayağından yaralanan Ö.Ö. olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.K. ile diğer saldırganı gözaltına aldı.

        Saldırı anı ise binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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