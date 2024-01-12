Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş merkezinde Ö.Ö ile C.K arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında C.K, tabancayla Ö.Ö'ye ateş etti.

Bu sırada iş merkezindeki diğer daireden çıkan bir kişi de Ö.Ö'ye bıçakla saldırarak darbetti.

Omzundan ve ayağından yaralanan Ö.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.K. ile diğer saldırganı gözaltına aldı.

Saldırı anı ise binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.