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        Çukurova Belediyespor, Yasemin Yıldırım ile yollarını ayırdı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:41
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        Çukurova Belediyespor, Yasemin Yıldırım ile yollarını ayırdı
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Yasemin Yıldırım ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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