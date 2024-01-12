Çukurova Belediyespor, Yasemin Yıldırım ile yollarını ayırdı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile yollar ayrıldı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Yasemin Yıldırım ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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