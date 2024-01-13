Stat:YeniAdana

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Nurettin Dinçer Demir, Harun Reşit Güngör

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 70 Hakkı Türker), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Dabo), Harun Alpsoy, Diakite (Dk. 85 Cem Güzelbay), Burhan Tuzun (Dk. 60 Metehan Altunbaş), Junior Fernandes, Oberlin

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kerem Paykoç (Dk. 78 Bettaieb), Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 72 Ercan Coşkun), Kubilay Sönmez (Dk. 72 Diarrassouba), Oğuz Kağan Güçtekin, Avramovski, Tunahan Çiçek (Dk. 46 Anıl Koç), Ngandu, Vusal Isgandarlı (Dk. 82 Furkan Demir)

Goller: Dk. 30 Avramovski (Boluspor), Dk. 61 Oberlin (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 37 Ngandu (Boluspor)

ADANA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.