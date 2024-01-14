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        Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 40 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:18
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        Adana'da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 40 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

        Adreste 40 milyon 480 bin makaron bulan polis, şüpheli N.Ç'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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